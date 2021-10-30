37-річна українська співачка Оля Полякова вже другий сезон поспіль перебуває у складі детективів на шоу "Маска" - в мережі вирішили згадати фаворита зірки в першому сезоні.
Популярна артистка, разом зі своїми колегами Олегом Винником, Дзідзьо, Андрієм Данилком і Настею Каменських, намагаються розгадати, хто ховається під масками, повідомляє Politeka.net.
Примітно, що в першому сезоні у Олі Полякової був фаворит Носоріг, якого виконав актор Олексій Тритенко.
"Носоріг назавжди залишився в серці королеви ночі! Фантастичні маски першого сезону побували на грандіозному концерті детектива шоу МАСКА Олі Полякової @polyakovamusic! Вони були вражені масштабами і красою шоу 😍", - написали автори поста в Instagram-акаунті "Маска".
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Також у новому пості показали нового фаворита Олі Полякової на шоу "Маска".
"Ми здогадуємося, хто замінить зірковому детективу Олі Поляковій @polyakovamusic Носорога", - йдеться в пості.
Примітно, що програму Олі Полякової "Королева ночі" побачило близько 10 мільйонів осіб, включаючи десятки трансляцій на телебаченні і два всеукраїнських тури.
Співачка зізналася, що вже працює з командою над новим шоу «Взрослая девочка» .
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