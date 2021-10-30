Відомий хореограф і суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Женя Кот кардинально змінився разом зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу видання "Viva" опублікували нове фото на своїй сторінці в Instagram. Вони показали кадр з нової фотосесії судді шоу "Україна має талант" Жені Кота і його дружини - гімнастки Наталії Татаринцевої. Вони влаштували фотозйомку в незвичайних образах до Хелловіну.

"Жахливо красиво! Суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот з дружиною Наталією Татаринцевою знялися в еротичній фотосесії до Хелловіну",- написали у виданні.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото хореографа з дружиною: "Відмінна фотосесія", "Шикарна фотосесія", "Не знають куди голови запхати", "Не розумію таких фотосесії, нічого красивого тут не бачу", "Чорти що".

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