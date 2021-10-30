Українська співачка Оля Полякова, перед початком своєї відпустки в Сицилії дала чергове інтерв'ю Маші Єфросиніній, і розповіла про прийняття себе і секрети краси.

В останньому інтерв'ю "дорослі дівчатка" Полякова не стала стримувати емоції різко висловлюючись з приводу своїх хейтерів, а також з приводу параметрів сучасної краси. Не обійшлося без питань, щодо того, як треба за собою стежити і на що впливає вік.

Коли ж мова зайшла про те, що зірок дратує фраза «у вашому віці...».

«У вашому віці така фігура відпадає. У вашому віці і у матері двох дітей живіт класний. А не для матері двох дітей такий живіт не норма?» - Полякова встала і показала, як виглядає.

Також співачка розповіла про один незручний випадок, коли її назвали старою бабою.

"Я була хороша в цьому сторіс, я була молода, була з купою фільтрів. І на бабку стару я взагалі не тягнула. Я зайшла на цю сторінку і побачила опис профілю: «я щаслива, я кохана». І у мене тут же виникло питання, Як щаслива і кохана може писати подібну річ? Значить неправда ж це " » - висловилася Полякова.