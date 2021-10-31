Чоловік російської співачки Алли Пугачової, гуморист і шоумен Максим Галкін часто знімає своїх дітей на відео і показує, як зазвичай вони веселяться вдома, вражаючи своїми витівками.



Найчастіше в мережі Максима Галкіна і Алли Пугачової з'являються кадри з їхніми дітьми, в яких вони душі не чують. Оскільки пара вирішила завести дітей досить пізно для віку виконавиці, для них їх народила сурогатна мати.

Причому самі діти подобаються все, як тільки почали з'являтися на публіці. На думку багатьох, вони дуже виховані, освічені і можуть стати популярними в мережі досить швидко.

"Йшов незнамо який день самоізоляції... Чомусь з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі 😂 імпровізація дитяча несрежисована» - сказано в підписі до відео.

Користувачі підтримали:

"Які ж класнючі малюки; які молодці❤; ті ще приколисти; ну а че чекати ночі. Треба з ранку; Супер! Молодці!👏 ; Такі талановиті діти можуть бути тільки у Пугачової і Галкіна.Завжди ними захоплююся; Чудо расчудесное😍; Класні))); даний Імпровіз/ одна насолода 👌 🏻 ❤️ Гаррі і Ліза / дзеркальне відображення сім'ї🙏».

Домробітниця Пугачової розповіла, яка співачка в побуті, згадала, як допомагала Аллі Борисівні виховувати дочку Христину Орбакайте, няньчила онуків Примадонни.

"Гаррі і Ліза настільки розумні, що з ними вже навіть страшно спілкуватися. Весь час боїшся, що у тебе не вистачить мізків на розмови з ними. Вони ж і іноземні мови знають, всебічно розвинені. Та й ще, зараз стільки нових слів розвелося, яких я і не знаю. Вже не вони у тебе будуть щось питати, а ти у них. Алла нарешті живе тим життям, про яке вона завжди мріяла і яке заслужила, - каже Людмила.

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