Співачка Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, здивувала виглядом разом зі співаком Віталієм Козловським, обидва ще й влаштували запальні танці.
Популярні артисти стали ведучими телевізійного ранкового шоу на одному з музичних телеканалів, пише Politeka.net. Оля Цибульська і Віталій Козловський намагаються подарувати глядачам гарний настрій, також приміряють цікаві образи.
Цього разу артистка з'явилася в красивій червоній сукні, а її колега - в костюмі і сомбреро. Причиною вибору таких образів стало свято Хеллоуїна.
Примітно, що ведучі опублікували відео, де запально танцюють.
"А ви святкуєте Хеллоуїн? Ми так!",- написав Козловський.
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"Пластика🔥 😅", " які вражаючі образи🔥 🔥 🔥", " чекаємо вас з нетерпінням) звичайно, ми теж будемо тусити🔥"," буду завтра з Вами святкувати)))💓"," звичайно, чому б і не посвяткувати)", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Оля Цибульська і Віталій Козловський не тільки ведуть передачу, але також дружать.
Примітно, що також Оля Цибульська дружить з Дзідзьо, з яким вона хрестила дитину спільної знайомої. Всі чутки про роман обидва артиста заперечують, до того ж співачка вже кілька років заміжня.
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