Відома співачка й екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила новими знімками з фотосесії, де постала зовсім без макіяжу перед камерою.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала кілька кадрів з нової фотосесії, де постала без верху, прикрившись руками. На знімках Надя Дорофєєва показала натуральну красу, будучи зовсім без макіяжу.

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Обожнюю експериментувати, хоч мені завжди це складно дається. Але, коли потрапляю в руки професіоналів, віддаюся повністю. Та й з @vogue_ukraine по-іншому не могло бути!



Наш перший спільний експеримент - в листопадовому випуску😍 а посилання на матеріал шукай в моїх сторіз", - розповіла Надя Дорофєєва.

Шанувальники завалили артистку приємними коментарями під фото: "Шикарна", "Королева", "Ікона", "Гордість України", "Яка гарна наша Надя", "Навіть не впізнала😱

Яка шикарна, завжди прекрасна, але тут прямо інший Вайб".

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