Відома співачка й екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила новими знімками з фотосесії, де постала зовсім без макіяжу перед камерою.
Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.
Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала кілька кадрів з нової фотосесії, де постала без верху, прикрившись руками. На знімках Надя Дорофєєва показала натуральну красу, будучи зовсім без макіяжу.
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Наш перший спільний експеримент - в листопадовому випуску😍 а посилання на матеріал шукай в моїх сторіз", - розповіла Надя Дорофєєва.
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Яка шикарна, завжди прекрасна, але тут прямо інший Вайб".
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