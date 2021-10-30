Хореограф Євген Кот, який зараз став одним з трьох суддів "Україна має талант", показав свої емоції на проекті.
Як пише Politeka.net, Євген Кот став успішним вітчизняним хореографом. Зірка переміг на шоу "Танці з зірками" разом з Ксенією Мішиною, яка після цього стала першою українською "Холостячкою". А в 2021 році Ксенію Мішину і Євгена Кота запросили бути суддями "Україна має талант". Третім суддею проекту став Сергій Притула, відомий телеведучий. Не забуває хореограф і про Instagram, де веде блог.
На новому відео Євген показав, як емоційно реагував на виступи.
"Ееееее... Що це таке?",- сказав у відео хореограф.
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"Ще одна добірка моїх емоцій на Україна має талант. Як вам мої реакції?",- запитав Женя у фанатів.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Всією сім'єю дивимося", "дуже чекаю", "буду дивитися".
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