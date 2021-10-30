Хореограф Євген Кот, який зараз став одним з трьох суддів "Україна має талант", показав свої емоції на проекті.

Як пише Politeka.net, Євген Кот став успішним вітчизняним хореографом. Зірка переміг на шоу "Танці з зірками" разом з Ксенією Мішиною, яка після цього стала першою українською "Холостячкою". А в 2021 році Ксенію Мішину і Євгена Кота запросили бути суддями "Україна має талант". Третім суддею проекту став Сергій Притула, відомий телеведучий. Не забуває хореограф і про Instagram, де веде блог.

На новому відео Євген показав, як емоційно реагував на виступи.

"Ееееее... Що це таке?",- сказав у відео хореограф.

"Ще одна добірка моїх емоцій на Україна має талант. Як вам мої реакції?",- запитав Женя у фанатів.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Всією сім'єю дивимося", "дуже чекаю", "буду дивитися".

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" кіт кардинально змінився, українці не оцінили

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Женя Кот справив фурор різким перевтіленням

Також Politeka повідомляла, що суддям "Україна має талант" Мішиній і Коту довелося ковтати сльози на першому ж кастингу



