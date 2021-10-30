Відомий український модельєр Андре Тан (Андрій Тищенко) розповів про людину, яка змінила його світогляд, адже він просто легенда для всіх.

Андре Тан з 11 років займався шиттям нарядів, передає Politeka.net. Майбутній модельєр розвивав свій талант, і ще під час навчання почав працювати стилістом на одному з телеканалів, потім відкрив власну дизайн-студію та інше. Зараз ім'я модельєра відомо всім українцям.

У своєму новому пості в Instagram дизайнер одягу розповів, хто його надихав і поміняв світогляд.

"Я-ходячий лейбл. Моє ім'я не Лагерфельд, а Лейблфельд"... Обожнюю образ людини, яка змінила мій світогляд і надихнула на багато перемог. Карл Лагерфельд переосмислив класичні моделі Chanel, додав новий крій, незвичайні деталі, зухвалість і, найголовніше — впізнаваний стиль Лагерфельда. А чого тільки вартий його знаменитий показ Fendi, який спровокував сексуальну революцію в 90-х?",- написав Андре Тан.

Публікацію модельєр підкріпив знімком на якому позує в образі Карла Лагерфельда.

"Мені завжди подобався Хеллоуїн. Ти можеш приміряти бажану маску на одну ніч або, нарешті, зняти свою власну. Це здорово допомагає розслабитися", - поділився дизайнер.

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