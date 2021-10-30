Відома спортсменка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка бере участь у шоу "Танці з зірками" показала свого італійського нареченого.
Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні у 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проєкту став Дмитро Дікусар.
Так, цього разу спортсменка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала романтичні кадри зі своїм нареченим-італійцем Луїджі Самельє, де позує на камеру в його обіймах.
"Наша перша фотосесія для українського ELLE! ❤️ нежнятинка😍
Спасибі всій команді за прекрасну роботу! Одне задоволення працювати з вами ❤️
Наше з Луїджі Самельє інтерв'ю можете знайти у мене в профілі, там ссилочка!",- розповіла Ольга Харлан.
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Нагадаємо, що Луїджі Самельє є італійським фехтувальником, триразовим чемпіоном Європи й Олімпійським медалістом.
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