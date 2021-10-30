Хлопчик похвалився про це в соцмережах

Тріумфатор "Співають всі" Муаяд Абдельрахім після побеДи на шоу, розповів про нову співпрацю зі співачкою Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA.

Як пише Politeka.net, 16-річний Муаяд Абдельрахім приїхав з Одеси. Хлопчик займається вокалом вже 5 років. Незважаючи на юний вік, Муаяд зміг підкорити журі виконанням пісні "Люди, як кораблі" групи "Скрябін", яка принесла йому максимальні 100 балів.

Тепер одесит впевнено вирішив зайнятися кар'єрою співака і встиг записати пісню з українською співачкою Тетяною Решетняк, яка виступає під псевдонімом TAYANNA.

Про це Муаяд похвалився у себе Instagram.

"Надихаюся кожну хвилину.

Вже наступного тижня почуєте плоди нашої співпраці з талановитою @tayanna_reshetnyak 😉



Як думаєте, яку пісню співатиму-швидку чи ліричну?",- звернувся він до своїх шанувальників.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення.

Фанати пишуть, що з нетерпіння чекають нової композиції, деякі відзначили, щоб хлопчик не співав, це буде круто.

«Що б не співали, це буде круто однозначно ✌️✌️✌️🔥🔥🔥»,

"Чекаємо з нетерпінням»,

"Вау", - пишуть в мережі.

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