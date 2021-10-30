Тріумфатор "Співають всі" Муаяд Абдельрахім після побеДи на шоу, розповів про нову співпрацю зі співачкою Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA.
Як пише Politeka.net, 16-річний Муаяд Абдельрахім приїхав з Одеси. Хлопчик займається вокалом вже 5 років. Незважаючи на юний вік, Муаяд зміг підкорити журі виконанням пісні "Люди, як кораблі" групи "Скрябін", яка принесла йому максимальні 100 балів.
Тепер одесит впевнено вирішив зайнятися кар'єрою співака і встиг записати пісню з українською співачкою Тетяною Решетняк, яка виступає під псевдонімом TAYANNA.
Про це Муаяд похвалився у себе Instagram.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Після вильоту з "Холостячки" Свечкоренко розповів, яка Злата насправді: "Якщо їй щось не подобалося..."
З таксистом розправилися прямо на Майдані після прохання надіти маски: "Ніхто не зупинився допомогти"
"Валюха" зі Сватів звернулася до всіх з пронизливою заявою: про що брешуть глядачам
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
"Надихаюся кожну хвилину.
Вже наступного тижня почуєте плоди нашої співпраці з талановитою @tayanna_reshetnyak 😉
Як думаєте, яку пісню співатиму-швидку чи ліричну?",- звернувся він до своїх шанувальників.
У коментарях відразу ж з'явилися обговорення.
Фанати пишуть, що з нетерпіння чекають нової композиції, деякі відзначили, щоб хлопчик не співав, це буде круто.
«Що б не співали, це буде круто однозначно ✌️✌️✌️🔥🔥🔥»,
"Чекаємо з нетерпінням»,
"Вау", - пишуть в мережі.
Нагадавши, суддя" Співають всі " Приходько показала незвичайну травму, чесно зізнавшись, хто зробив їй боляче
Як повідомляла Politeka, 16-річний переможець" Співають всі " показав українцям, чому саме йому дісталися 500 тис.грн.: кадри нового тріумфу
Також Politeka писала, що юного переможця "Співають всі" помітив у натовпі відомий співак і покликав на сцену: несподіване відео