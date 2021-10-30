Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка почала скандалити з Melovin'ом і його партнеркою, здивувала незвичайним стилем з блискітками.

Хореограф почала активно вести Instagram і тепер часто показує в мережі різні образи, хвалиться фігурою і розповідає про життя. Нерідко не обходиться без критики і суперечок через публічну критику від Гвоздьової, яка «роздає» її кожному учаснику танцювального шоу, в якому більше не бере участь.

«А ви вже придумали образ для Хеллоуїна?!#halloween #Хеллоуїн #хелловінмакіяж " - написала під серією фото хореограф і показала два різних кадри, але в одному образі.

Причому на другому фото Ілона позувала без одягу, тому їй довелося прикритися руками і повернутися трохи в сторону, щоб прикрити зайве:

"Ми не відзначаємо цей день.. і вам не радимо.. але це справа кожного. Макіяж 🔥; це демонічне свято!! Як його взагалі можна відзначати?; Таке; Розумниця ти канешно🔥; крутий Образ❤».

Відзначимо, що нещодавно Гвоздьова опинилася в центрі скандалу на «Танцях з зірками». Танцівниця не брала участь в цьому сезоні, проте в соцмережах і під час своєї одноразової появи в журі жорстко критикувала співака MELOVIN і його партнерку Лізу Русину.

Згодом Гвоздьова станцювала з ними третьою на одному з ефірів, проте її взаємодія з парою закінчилася ще більшим скандалом, за підсумками якого обидві сторони звинуватили один одного в непрофесіоналізмі.

Нагадавши, Гвоздьова розповіла про гіркий досвід роботи з Melovin і його партнеркою.

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова поскаржилася українцям на сімейні проблеми.

Також Politeka писала, що скандал на "Танцях з зірками", Melovin отримав нову порцію критики від Гвоздьової.