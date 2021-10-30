Співак Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився зі своєю дружиною співачкою SLAVIA, розповів про взаємини з Олею Поляковою, з якою разом знімається в шоу "Маска"
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною українською співачкою, яка другий сезон поспіль є суддею шоу "Маска". Дзідзьо також запрошений в проект в якості детектива. Артист нещодавно розлучився зі співачкою SLAVIA, з якою був разом з 2013 року.
В Інтерв'ю, яке Дзідзьо дав "Балючим темам", в яких розповів про колегу Олю Полякову. Відео з інтерв'ю вийшло на однойменному ютуб-каналі.
"Вона класна жінка", - сказав Михайло.
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Інтерв'юер запитав, чи хамка Оля.
"А насправді Добра", - сказав Хома в інтер'ю.
"Я ж поки гімн не заспівав, теж дурник був. Не до кінця оцінюйте людей за образом. Вона дуже мила", - підсумував Дзідзьо, відповідаючи на запитання інтерв'юера"Балючих тем".
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