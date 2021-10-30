Відома телеведуча Маша Єфросиніна засвітилася на телешоу "Маскарад" в шикарній обтягуючій чорній сукні, в якій показала свою ідеальну фігуру.

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші. Зараз телеведуча є однією учасниць команди на шоу"Маскарад". Суть шоу - вгадати, хто ховається за маскою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото. На кадрах Маша Єфросиніна в обтягуючій латексній сукні чорного кольору показує свою ідеальну фігуру. Варто відзначити, що в цій сукні телеведуча показала всі свої достоїнства. У цьому вбранні вона з'явилася на телешоу "Маскарад".

"Сьогодні в шоу "Маскарад" у мене не тільки плаття, в яке мене запаковували всім павільйоном, але і два нових герої - вибух мозку!

Зустрічаємося на" 1+1" о 20:20", - заявила Маша Єфросиніна.

Шанувальники залишили безліч коментарів для телеведучої: "Можна винести цю красу?", "Ну вау", "Маша, Ви ідеальна красуня", "У Полякової взяли паплюжити?", "Непристойно ідеальна фігура".

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