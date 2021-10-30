Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк, Даша Ульянова нарвалася на критику через невдале вбрання.
Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.
Так, на цей раз вона поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала момент з програми "Народний хіт", де представляється перед глядачами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Варто відзначити, що на ефір програми переможниця "Холостяка" прийшла в сміливому білому комбінезоні з великим незграбним вирізом. Свій образ вона доповнила рукавичками синього кольору.
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"Всім привіт, я Даша Ульянова. Дивіться "Народний хіт" на М-2", - розповіла переможниця "Холостяка".
Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де не оцінили наряд Даші Ульянової: "На мій погляд не сильно вдалий образ, ці сині рукавички асоціюються у мене з гумовими рукавичками для миття підлоги", "Боже що за наряд", "Клінінг прикид".
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