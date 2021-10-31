Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", залишила 2-місячного сина Данила на свого чоловіка Юрія Горбунова і поїхала до Берліна.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз Катя Осадча показала кадри з Берліна. Як відомо, більш як 2 місяців тому вона народила другого сина Юрію Горбунову. Хлопчика назвали Данило. Поки батько з сином проводить час вдома, Катя Осадча покинула Україну і показала, як проводить час у Берліні.
"Привіт, я сумувала", - зізналася телеведуча.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Україна побила "ковідний" антирекорд, в МОЗ повідомили сумні дані: в "червоній" зоні вже 15 областей
Юний переможець "Співають всі" зійшовся з відомою співачкою: "Наступного тижня..."
Раптово обірвалося життя красуні-актриси, подробиці трагедії: "Вночі у неї стався..."
Вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина видала подробиці сімейної драми: "Піднімали руку"
Також Катя Осадча показала, як проводить час у Берліні. Вона взяла велосипед і поїхала по головних околицях міста.
Реакцій і коментарів немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Осадча новою фотосесією поставила українців перед складним вибором: "І як можна..."
Також, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання: "Катя не припиняє стібатися над українцями"
Politeka розповідала, Осадча без макіяжу похвалилася розкішною терасою з Горбуновим особняка: кадри