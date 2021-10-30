Виконавиця Камалія Захур, яку прозвали найбагатшою співачкою України, показала, як провела вечір, опублікувавши фото і відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Камалія є популярною співачкою і моделлю, ставши переможницею на конкурсі краси "Міс Світу", який проходив в Калінінграді. Зірку називають найбагатшою співачкою, адже вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари є двоє маленьких дочок-Мірабелла і Арабелла. Дівчатка-близнючки вже проявили свої таланти і Камалія часто показує досягнення дочок. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Зірка на новому фото була в червоному костюмі. Камалія стояла серед інших жінок. Всі посміхалися, виставивши по ніжці.

"Вчора в Палаці культури "Україна" відбулося відоме у всьому світі шоу "Лебедине озеро" у форматі 3D. Ми отримали колосальне задоволення! Неймовірне поєднання класичного балету і сучасних технологій", - написала Камалія.

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