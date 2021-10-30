Ектор Хіменес-Браво, популярний україно-Канадський власник ресторанів колумбійського походження, показав, як розважається на елітному курорті і розповів, чому незадоволений.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є знаменитим власником ресторанів в Україні та Канаді. Шеф-кухар колумбійського походження також став зіркою на ТБ, будучи суддею проекту про приготування їжі"Майстер Шеф". Зірка також веде активно блогв соціальних мережах, включаючи Instagram, де ділиться робочими кадрами і з особистого життя.

Ектор вирішив продовжити хвалитися знімками з Мальдів. Цього разу Хіменес-Браво показав фото пальм, а також зробив цікавий підпис:

"Де б я не був. Мене впізнають. Це приємно, але іноді...".

"Багато людей не розуміють, що я така ж людина, як і всі", - закінчив Ектор.

"Хочу спокійного життя", - розповів Ектор у відео.

"Я як мавпочка",-поскаржився Хіменес-Браво, звернувшись до фанатів.

"Іноді мені хочеться, як і всім, побути одному", - написав під сторіс ресторатор.

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