Вікторія Булітко з "Дизель шоу" разом з колегою Олександром Бережком показала, як переводити годинник на зимовий час, розсмішивши українців.
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко та Олександр Бережок є успішними акторами "Дизель Студіо". На сторінці проекту з'явився анонс нового випуску, який присвячений переведенню годин на зимовий час.
На фото Булітко була в сукні і зі стильною зачіскою. Поруч стояв Олександр у футболі та штанях.
"Коли не перевів годинник і намагаєшся дізнатися час", - написано було на фото.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Стривожений Чмерковський звернувся до українців перед Новим ефіром "Танців з зірками": "Навіть не хочеться виходити..."
Не стало відомої актриси, її знайшли на підлозі власної квартири: "Було вже занадто пізно"
52-річна Лопес на пляжі не посоромилася показати себе без косметики і перуки: "Яка гарненька"
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
"Поряд з традицією перевертати календарі, в Україні існує ще одна Осіння забава-переводити годинник. Так, хотілося б переводити гроші і бажано на свою карту, але поки потрібно тільки Стрілки. Єдиний позитивний момент-переводити їх будемо на годину назад. Якщо ви про це забули, то ось вам нагадування від акторів «Дизель Студіо». Не губіться в часі і Дивіться нові випуски "Дизель Шоу", - написано було в пості.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ви супер і кращі", " це номер просто супер! Сміявся від душі!".
Нагадаємо, зірка" Дизель шоу " Булітко осоромилася, спробувавши продемонструвати вокал
Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель Шоу" розкрила, що у неї з Дікусаром після "Танців з зірками"
А ще Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу", прикриту ковдрою, застав зненацька фотограф