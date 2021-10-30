Вікторія Булітко з "Дизель шоу" разом з колегою Олександром Бережком показала, як переводити годинник на зимовий час, розсмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко та Олександр Бережок є успішними акторами "Дизель Студіо". На сторінці проекту з'явився анонс нового випуску, який присвячений переведенню годин на зимовий час.

На фото Булітко була в сукні і зі стильною зачіскою. Поруч стояв Олександр у футболі та штанях.

"Коли не перевів годинник і намагаєшся дізнатися час", - написано було на фото.

"Поряд з традицією перевертати календарі, в Україні існує ще одна Осіння забава-переводити годинник. Так, хотілося б переводити гроші і бажано на свою карту, але поки потрібно тільки Стрілки. Єдиний позитивний момент-переводити їх будемо на годину назад. Якщо ви про це забули, то ось вам нагадування від акторів «Дизель Студіо». Не губіться в часі і Дивіться нові випуски "Дизель Шоу", - написано було в пості.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ви супер і кращі", " це номер просто супер! Сміявся від душі!".

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