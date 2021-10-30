Співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, яка нещодавно презентувала новий міні-альбом, показала треш, який стався в квартирі, записавши все на відео.

Як пише Politeka.net, Соня Кей є висхідною зіркою українського шоу-бізнесу. Співачка була навіть номінована на" Прорив року "за версією"Золота Жар-птиця". У виконавиці був випущений альбом і кілька синглів, а нещодавно артистка презентувала новий міні-альбом, який збирає сотні тисяч на Ютуб-платформі. Відомо, що співачка двоюрідна сестра єдиного сина Софії Ротару - Руслана, а тому племінниця легенди української естради. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових кадрах Соня показала, що у неї сталося. Як виявилося, муха застрягла у вікні.

"Трешняк", - підписала співачка кадри.

"Я десь годину дивлюся. У мене тут муха просто застрягла. Відкрила відкно, вона просто тупо замерзла", - сказала Соня у відео.

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