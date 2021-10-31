У другому ефірі шоу "Маска 2" з'явилася нова героїня Горила: між зоряним детективом Олегом Винником і нею відразу промайнула іскра.

Винник поспішив піднятися на сцену, щоб підтримати Горилу в її неосяжному костюмі та ще й з бананом. Артист станцював з новим персонажем, а в кінці встав на одне коліно, приклавши руку до серця. Відповідними кадрами артист поділився в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Другий ефір @maskaukrainetv подарував нам її 🦍 що ж, подивимося, чим дивуватиме ця героїня 😉", - відреагував Олег на залицяння Горили.

Користувачі із задоволенням коментують цей милий момент. Деяким здалося, що у волохатому костюмі ховається бек-вокалістка Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку в Мережі вже давно охрестили його "таємною дружиною" - ходять чутки, що вони одружені ще зі студентства і у них є дорослий син, але самі артисти ніколи їх не підтверджували.

"Олежа, ти найкращий!!!❤ ️"; "Напевно, Таюне)"; "Ну що за красені😻 😹❤ ️ це було круто🔥"; "Олег Анатолійович, між Вами і нею спалахнула справжня пристрасть!❤️Чекаємо наступних ефірів"; "Такої шанувальниці у Вас ще не було!😆🔥"; "Ця Маска дуже цікава ... голос хороший і очі такі проникливі, що навіть моторошно було, ніби дійсно закохана Горила в свого Тарзана ... цікаво, хто ж там? Гарної вам неділі!❤"; "Я так іржала з цієї Горили, а потім плакала коли ви обіймалися😂 😂".

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