Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала новий альбом "Другой рай", здивувала виступом у красивому чорному наряді на "Міс Україна".

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Тіна Кароль активно веде свій блог у соціальних мережах. Вона часто ділиться світлинами та відео не тільки в Instagram, а й в Tik Tok.

На офіційній сторінці Кароль в Tik Tok з’явилося відео з виступу виконавиці на конкурсі "Міс Україна". Так, співачка вийшла на сцену в красивому чорному наряді та на підборах. Зірка продемонструвала шанувальникам ідеальний шпагат на сцені.

"Перформанс на #міссукраїна 🔫 Залишай реакцію в коментарях👇🏻", - написала Кароль.

"Тільки заради цього виступу дивилася міс Україна", "Дуже красиві рухи, які я навіть зараз вчу. За голос я мовчу, він шикарний просто і хочеться частіше бачити акустику пісень", " У цього виступу нереальна енергетика!!! Хочеться танцювати", "Божееее. Яка грація! Знала би Тіна, як всі чекали цей шпагат", - написали у коментарях.

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