Ектор Хіменес-Браво, популярний ресторатор і незмінний суддя шоу «Майстер Шеф», постав в екстравагантному костюмі і розповів, на кого повинні рівнятися українці.
Як пише Politeka.net, новий пост Хіменес-Браво опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Крутий Хеллоуїн - коли всі переодягаються, виходять на вулиці, ходять один до одного в гості, збираються на вечірки, переживають, як виглядають їхні будинки, готуються за місяць!» - зазначив він.
За словами Ектора, саме так відбувається в Колумбії і Канаді.
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"Хтось традиційно прикрашати сіном, павутина, квіти, гарбуз, іграшки... а хтось сііільно морочиться і робить електронні Ходячі скелети, різні страшні опудала, звукові і світлові сигнали, різні дорогі рішення!» ,- розповів ресторатор про підготовку до свята в Канаді.
У Колумбії ж більшу увагу приділяють підбору костюма.
"На вулиці в цей час мільйони різний костюм, макіяж, бодіарт, все дуже яскраво і страшно! Це справжня традиція і захоплюючий процес — вибирати свій образ, робити його правдоподібно)", - розповів Ектор.
"Україна поки розвивається в цей напрямок і, сподіваюся, це свято буде ще яскравіше святкуватися українцями», - підсумував він.
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