Лера Товстолес, гумористка, радіоведуча і блогерка, зірка "Жіночого кварталу", показала новий образ, в якому зібралася святкувати Хеллоуїн.
Так, 26-річна блондинка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала несподіване перевтілення, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Товтолес спочатку з'явилася на кадрах з нудьгуючим виглядом, в червоному топі і темних лосинах, але потім, побачивши шампанське, моментально перетворилася в грайливу красуню.
Лера примірила фіолетову перуку з шкіряним беретом, короткий чорний топ і картату міні-спідницю. Задоволена зірка "Жіночого кварталу" потанцювала перед камерою і зникла з пляшкою.
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"У кого я вбралася?) Я називаю цей образ "підтанцьовка Gwen Stafani"
😅", - йдеться в підписі.
Користувачі встигли прокоментувати: "Гвен Форест)"; "А що, норм така підтанцьовка🔥 😂".
Відзначимо, своїм головним досягненням у житті колишня модель Лера називала переїзд до Києва і участь у показах по всьому світу (одного разу виходила на подіум із супермоделлю Іриною Шейк).
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