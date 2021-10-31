Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", показала кадри з поїздки до Берліна, куди вирушила без Юрія Горбунова.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показує околиці Берліна, в який вирушила буквально на один день. Як відомо, туди вона вирушила одна, а 2-місячного сина Данила залишила на свого чоловіка Юрія Горбунова.

"Зливаюсь з Берліном ❤️ коротка, але надихаюча поїздка. Будую план на майбутнє 👯‍♀️ і готуюсь дивитися сьогодні Світське життя о 18:30, зустрічаємося біля телевізорів",- заявила Катя Осадча.

Фанати засипали телеведучу компліментами та залишили безліч коментарів: "Добре злилися, красуня", "Хто ця юна на фото?", "Успіхів".

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