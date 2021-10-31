Артист Дмитро Каднай, який вважається фаворитом поточного сезону" Танці з зірками", показав себе на нових фото.
Як пише Politeka.net, Дмитро Каднай є успішним співаком. У артиста випущений один студійний альбом і кілька EP, а в цьому році Дмитро вирішив спробувати свої сили на паркеті "Танців з зірками". Там співак танцює разом з Аліною Лі і є одним з фаворитів шоу на перемогу.
Але в минулому випуску Дмитро не вийшов танцювати, так як захворів китайським вірусом. Юрій Горбунов, ведучий шоу, висловив надію, що пара виступить вже в цьому ефірі, який пройде сьогодні, 31 Жовтня.
На фото Каднай був у Червоній кофті, позуючи на тлі мегаполісу в тумані.
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"Ранкова свіжість. Я люблю туман", - написав Дмитро.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Ранкова свіжість", " і правда, свіжий!) Так тримати, Дим! І нехай буде все прекрасно!)", "Вашій зачісці навіть туман не страшний", "УЗД який свіжий і Бадьорий, будь молодцем", "Воу, кайф".
Нагадаємо, партнерка Кадна на "Танцях з зірками" Аліна Лі закотила гучну вечірку
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