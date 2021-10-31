Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав у мережі кадри з екстремальної фотосесії серед гір у Швейцарії.

Як повідомляє Politeka.net, популярний блогер і герой одного з сезонів "Холостяка" Михайло Заливако, який зустрів свою любов Анну Богдан на проекті, поділився в Instagram яскравими кадрами з екстремальної фотосесії. Виявилося, що закохана парочка вирушила в швейцарським Альпи і там влаштувала екстремальну фотосесію високо в горах.

На нових знімках Міша і Аня відображені на оглядовому майданчику з приголомшливим видом на гори, видно, що вони весело проводять час і дурять. Перед камерою обидва з'явилися в схожих спортивних костюмах бежево-лілового відтінку, і в модних сонцезахисних окулярах.

У підписі до публікації Заливако написав: "Коли твоя дівчина любить екстрим, але це не сильно видно по її обличчю на фотках. Невдалих кадрів, як бачите, немає. Насправді це просто реклама костюмів...". Користувачі тут же почали коментувати нові фото парочки, засинаючи їх компліментами в коментарях.

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