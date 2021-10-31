Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив інтригу - на паркеті проекту виступить група "Океан Ельзи" з фронтменом Святославом Вакарчуком.

Як повідомляє Politeka.net, продюсер "Танців з зірками" та інших проектів телеканалу "1+1" Володимир Завадюк у своєму Instagram-профілі підтвердив, що на паркет проекту вийде Святослав Вакарчук зі своєю групою "Океан Ельзи". І це не випадково, адже весь ефір буде присвячений цьому колективу, а всі пари виступатимуть під їхні пісні.

За словами Завадюка, він особисто мріяв про появу Вакарчука на паркеті "Танців з зірками" вже п'ять років. "Сьогодні особливий день на @tanci1plus1, про який я мріяв всі 5 років, з моменту повернення проекту в Україну. День під хіти @okeanelzy_official, в залі буде присутній гурт разом з @sviatoslav.vakarchuk. Це буде щирий вечір, який, я впевнений, назавжди увійде в історію @tanci1plus1. А ви будете з нами?",- написав Завадюк.

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