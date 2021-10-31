Відома телеведуча Маша Єфросиніна вирушила на Мальдіви та показала свою фігуру в блакитному купальнику.

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші. Зараз телеведуча є однією учасниць команди на шоу "Маскарад".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Маша Єфросиніна разом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Олександром вирушила на відпочинок на Мальдіви.

"Нарешті й у мене буде такий відос", - з радістю сказала Маша Єфросиніна.

Також, вона показала, як проводить час на острові. Телеведуча протягом довгого часу скаржилася на те, що дуже багато працює і не встигає відпочивати. На кадрі вона лежить біля басейну і читає книгу.

Раніше повідомлялося, Єфросиніна в латексній сукні вразила видом на шоу "Маскарад": "У Полякової взяли паплюжити?"

Також, Єфросиніна спробувала влаштувати романтику з чоловіком і поскаржилася на результат: "Розбив склянку, впустив тарілку і..."

Politeka розповідала, Єфросиніна в купальнику показала, як розважається з улюбленими чоловіками на Мальдівах, фото: "Заради такої обстановки я готова..."