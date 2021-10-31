Популярна українська блогерка Тетяна Воржева, яку в мережі охрестили українською Анджеліною Джолі, поділилася новими світлинами із шанувальниками.

Як пише Politeka.net, 33-річна красуня Тетяна Воржева засвітилася в проєкті "Фабрика зірок-3", де її помітила продюсерка Наталя Могилевська. Пізніше Воржева виступала у популярній групі "Real O", а після виходу з групи стала активно розвивати сольну кар’єру та занялася блогінгом.

Зауважимо, що в мережі Воржеву вже давно охрестили українською Анджеліною Джолі через неймовірну схожість з голлівудською акторкою. Так, дівчина часто ділиться з шанувальниками особистими світлинами та показує стильні луки.

Цього разу дівчина прийшла на відкриття нового фудмаркету в яскравому оранжевому платті з глибоким вирізом та в ботфортах. До того ж Воржева вирішила кардинально змінити імідж та стала блондинкою.

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