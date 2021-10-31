Відома актриса і гумористка Катерина Нікітіна, яка грає в "Жіночому кварталі", поділилася новим кадром під маскою зайця.

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Одним з таких проєктів була "Ліга Сміху" і "Хто зверху?".

Так, цього разу гумористка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катерина Нікітіна під маскою чорного зайця показала язик.

Шанувальники актриси залишили їй безліч коментарів під фото: "Яка зайка)", "Тебе походу не прогодувати!?", "Не беруть в Плейбой? Це дрібниці! Візьміть по крутіше журнал!", "Кать????? Тобі погано??", "Ви моя зайка чого така", "Зірка", "Зайчик Playboy".

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