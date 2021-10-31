Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала, як проводить час з сином Микитою.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У них з чоловіком двоє дітей - сини 5-річний Гліб і Микита, якому нещодавно виповнився 1 рік.

Так, на цей раз актриса опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук у зеленому спортивному костюмі та шапці гуляє на вулиці разом зі своїм молодшим сином - Микитою. Свій образ актриса доповнила білою осінньою курткою.

"Ловимо останні промені сонця!",- підписала фото Анна Саліванчук.

Шанувальники актриси залишили їй кілька коментарів під знімками: "Красива сім'я", "Вогонь".

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