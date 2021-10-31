Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала, як проводить час з сином Микитою.
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У них з чоловіком двоє дітей - сини 5-річний Гліб і Микита, якому нещодавно виповнився 1 рік.
Так, на цей раз актриса опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук у зеленому спортивному костюмі та шапці гуляє на вулиці разом зі своїм молодшим сином - Микитою. Свій образ актриса доповнила білою осінньою курткою.
"Ловимо останні промені сонця!",- підписала фото Анна Саліванчук.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Обмеження в "червоній" зоні посилять ще більше: що зміниться з 2 листопада, офіційна заява
Юний переможець "Співають всі" зійшовся з відомою співачкою: "Наступного тижня..."
Після вильоту з "Холостячки" Свечкоренко розповів, яка Злата насправді: "Якщо їй щось не подобалося..."
52-річна Лопес на пляжі не посоромилася показати себе без косметики і перуки: "Яка гарненька"
Шанувальники актриси залишили їй кілька коментарів під знімками: "Красива сім'я", "Вогонь".
Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, чому досі не вакцинувалася: "Привіт, "червона" зона"
Також, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як стати успішним і багатим: "Такі переживання лише відштовхують"
Politeka розповідала, діти дружини продюсера Квартал 95, "Холостяка" Добриніна, Гвоздьової та інших вразили зовнішністю: "Вилитий Барських"