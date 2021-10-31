Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма за кермом розкішного червоного автомобіля звернувся до українців.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант.

Так, цього разу хореограф опублікував кілька нових фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Влад Яма за кермом розкішного червоного автомобіля. Під фото він розповів про страшні випадки, які відбувалися з ним під час поїздок.

"Я НЕ ДОВІРЯЮ ВОДІЯМ



Але вважаю, що маю на це повне право. У житті було ТРИ випадки коли на моїх очах засипали водії. Це дуже страшно.



Тому зараз, навіть якщо вдень я проїхав за кермом 500км, а ввечері працюю на сцені - повертаючись в ніч, я теж веду авто сам. Нехай навіть їду прямо на ранковий прямий ефір.



З Днем Автомобіліста!



Всім - не спати!", - заявив суддя "Танців з зірками".

Користувачі Мережі залишили кілька коментарів під заявою Влада Ями: "Марно. Знайти двох, для страховки", "Абсолютно 💯 підтримую", "Відмінне фото Влад)".

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