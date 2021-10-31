Відома співачка і колишня дружина артиста DZIDZIO Slavia (Ярослава Притула) похвалилася розкішним букетом червоних троянд.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Незважаючи на розрив, вони залишаються в хороших відносинах. За слова артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Slavia тримає в руках розкішний букет червоних троянд. Вона вже не в перший раз показує подарунки, але не розкриває, хто саме її радує.

"Даруйте дівчатам квіти. Це найкращий спосіб сказати: - "Ти мені подобаєшся", - дала пораду колишня дружина Dzidzio.

Шанувальники співачки залишили їй кілька коментарів, де зробили їй компліменти: "Яка ви красива".

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