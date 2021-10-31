Відома блогерша Даша Квіткова поділилася милими фото і розповіла про сімейні традиції, які вони створили в будинку з Микитою Добриніним.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і молода мама Даша Квіткова, яка після проекту "Холостяк" стала дружиною телеведучого і шоумена Микити Добриніна, поділилася в Instagram домашніми кадрами. На нових знімках красуня відображена під час чаювання в затишному будинку, в який вони з чоловіком переїхали після народження сина.

На нових фотографіях Даша зображена, вмостившись на світлому диванчику з чашкою чаю. Перед камерою дівчина з'явилася в теплому сірому платті цікавого крою, яке їй дуже до лиця. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і умиротворений вигляд. Судячи з цього, і інших знімків, в будинку Даші і Микити багато світлих меблів, а інтер'єр в основному в пастельних тонах.

У підписі до публікації Квіткова розповіла про сімейні традиції і затишок: "З настанням холодів для мене особливо важливо, щоб в моменти перебування вдома – там панував максимальний комфорт. У нас з Микитою є кілька необхідних складових: осінній аромат для дому, свічки, фільми, пару теплих пледів і улюблений маленький чоловік, сплячий поруч".

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