Чоловік Катерини Кухар, судді проекту" Танці з зірками", Олександр Стоянов показав фото нового виступу, на якому була і зіркова дружина.
Як пише Politeka.net, Олександр Стоянов, як і зоряна дружина, веде соціальні мережі. На нових фото зірка показав знімки з нового виступу.
"Нова, унікальна, прекрасна GISELLE!
Я дуже щасливий, що нам вдалося переосмислити старовинний французький балет, поєднавши мистецтво і високу моду!
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Для мене, як ідейного натхненника, продюсера, дуже важливо знаходити нові шляхи для розвитку українського балету.
Ми вже давно поряд з Grand Opera, La Scala, New York City Ballet і не тільки за рівнем, але і завдяки яскравим колабораціям", - написав Олександр.
Також Стоянов розповів про плани:
"Спасибі артистам, що перейнялися нашою ідеєю і допомогли Giselle стати іншою!
Далі-більше!
Попереду нас чекає "Кармен", яку ми Танцюємо 2 листопада в Жовтневому!".
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Браво", "Топ", " чому так красиво. Немає слів".
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