Чоловік Катерини Кухар, судді проекту" Танці з зірками", Олександр Стоянов показав фото нового виступу, на якому була і зіркова дружина.

Як пише Politeka.net, Олександр Стоянов, як і зоряна дружина, веде соціальні мережі. На нових фото зірка показав знімки з нового виступу.

"Нова, унікальна, прекрасна GISELLE!

Я дуже щасливий, що нам вдалося переосмислити старовинний французький балет, поєднавши мистецтво і високу моду!

Популярні новини зараз

Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."

Обмеження в "червоній" зоні посилять ще більше: що зміниться з 2 листопада, офіційна заява

Обірвалося життя відомого актора-красеня, йому було всього 49: "Дуже шкода"

Юний переможець "Співають всі" зійшовся з відомою співачкою: "Наступного тижня..."

Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Показати ще

Для мене, як ідейного натхненника, продюсера, дуже важливо знаходити нові шляхи для розвитку українського балету.

Ми вже давно поряд з Grand Opera, La Scala, New York City Ballet і не тільки за рівнем, але і завдяки яскравим колабораціям", - написав Олександр.

Також Стоянов розповів про плани:

"Спасибі артистам, що перейнялися нашою ідеєю і допомогли Giselle стати іншою!

Далі-більше!

Попереду нас чекає "Кармен", яку ми Танцюємо 2 листопада в Жовтневому!".

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Браво", "Топ", " чому так красиво. Немає слів".

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком показали, що таке справжня романтика

А ще Politeka повідомляла, що поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій

Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" поділився одкровенням про кохання, і мова не про дружину