Відомий шоумен і чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін перетворився і з кров'ю на губах почав шипіти.

Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Понад 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі та дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, на цей раз чоловік Пугачової опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах оператор підходить до Галкіна і звертається до нього. В один момент він повертається і показує, як змінився (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін з кров'ю на губах і в плащі починає шипіти на оператора.

Чоловік Пугачової приміряв на себе у свято Хелловін образ вампіра.

Шанувальники шоумена залишили для нього безліч коментарів, де оцінили його образ: "Макс, це клас", "Після вакцинації", "Граф Дракула ️ ️ У Вас і замок відповідний є", "Одне слово - талант", "Налякали Максим😂 несподіваний образ, клас", "Це ж на кого така реакція?".

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