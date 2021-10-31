Відома співачка і актриса Анна Трінчер показала спекотні кадри з відпочинку в Танзанії, куди вирушила зі своїм коханим.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і співачка Анна Трінчер, яка нещодавно презентувала пікантний кліп на пісню "по губах", показала яскраві кадри з відпочинку в своєму Instagram. Раніше дівчина хвалилася, що вирушила на відпочинок зі своїм коханим, для подорожі вони вибрали Танзанію, а тепер показала ще й свою засмагу.

На нових знімках Анна відображена біля басейну, а за її спиною видно пишні Пальми. Перед камерою красуня з'явилася в стильному темному купальнику, який підкреслив фігуру і засмаглу шкіру. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і пафосний вигляд.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Чим старше стаєш, тим менше починаєш звертати увагу на дрібниці життя, а більше починаєш звертати на дрібниці в декорі!". Шанувальник тут же почали коментувати знімки зірки: "Найкрасивіша!", "Яка засмагла, тобі дуже йде засмага", "Вау, які офігенні фото", "Така красива", "Шик, блиск, краса", "Яка красива", "Красуня, гарного відпочинку", "Нереальна", "Красива".

Нагадаємо, Анна Трінчер в крихітному купальнику показала себе без прикрас: "Фігурка топчик".

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