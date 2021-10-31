У гумористичному колективі "Дизель шоу"вирішили дотепно висміяти дистанційне навчання в українських школах.
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Дизель шоу" в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент, А якому висміяли дистанційне навчання в школах, до якого вдалися в Україні через карантин.
У ролику актриса Вікторія Булітко виступила в ролі літньої вчительки музики, яка разом з дітьми через відеозв'язок співали хором перероблену пісню "Чи то ще буде".
"Діти більше не прокидаються рано вранці і не йдуть в будь-яку погоду в школу. Тепер вони на дистанційному навчанні! Віка Булітко в образі вчительки разом з дитячим хором по Zoom виконали новий суперхіт «Чи то ще буде». Про те, яка ...опа чекає всіх на ЗНО. У цих рядках себе впізнають і діти, і батьки!",- йдеться у підписі до ролика.
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