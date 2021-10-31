Співачка SLAVIA (Ярослава), колишня дружина соліста Дзідзьо (Михайла Хоми), звернулася до українців за допомогою, записавши серію сторіс в Instagram.
Як пише Politeka.net, Михайло та Ярослава заявили про розлучення цього року. Пара вирішили офіційно оформити відносини в 2013, але що зберегти шлюб не вдалося. Ярослава ще заміжня почала кар'єру співачки і продовжує займатися творчістю. Також співачка веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Ярослава показала, як вибирає куртку і попросила в українців допомоги.
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"Святкове біле або практичне чорне?",- запитала під сторіс співачка.
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