10-річна дочка Ані Лорак (Кароліни Куек) Софія досить швидко подорослішала і почала пробувати себе в ролі юного блогера, тому показує своє життя в Instagram мало не по кроках.

Після розлучення батьків Соня залишилася жити з мамою в РФ, проте через постійну зайнятість співачки дівчинка більшою мірою надана собі сама. Тому вона вчиться, грає і відпочиває самостійно, що і показує в мережі.

Найчастіше юна Софія любить здивувати користувачів, влаштовуючи день танців і хвалячись своїми подарунками або покупками. Щоб і далі бути в центрі уваги, Соня також показала, яким буває її ранок і чим вона займається.

"Це 1 частина мого ранку" - лаконічно написала дівчинка під відео.

Користувачі мережі відреагували по-різному, особливо багатьох збентежили Довгі не по роках нігті дочки Кароліни: "навіщо вам ці довгі нігті???ви ще маленька.😮 ; Фіона прокинулася 😂; Софія))) красуня мами; намистинка; Доброго дня,🌞 Сонечка; манікюр прикольний.Але хіба маленьким дівчаткам роблять гель-лак і довгі нігті??».

Відзначимо, після рішення Ані Лорак розлучитися, чоловік опинився в центрі уваги через скандал в клубі-публічна зрада дружині не залишилася без уваги. При цьому розлучення за бажанням співачки був таємним і проходив без обговорень на публіці.

Їх дочка Софія залишилася жити з мамою в Росії, тому бачиться з нею він не так часто. Сама Соня не приховує, що сумує за ним, про що пише у своєму акаунті в соцмережі. Після відпочинку з мамою дівчинка також схоже встигла раніше приїхати до Києва і навіть зустрілася з майбутньою мачухою.

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