Відома блогерка Лариса Хапуга зганьбила співачку Аліну Гросу, "переплутавши" її з російською зіркою Алсу на світській вечірці.

Як повідомляє Politeka.net, відома журналістка і блогерка Світлана Махнічева у своєму образі Лариси Хапуги вирішила розіграти співачку Аліну Гросу на світському заході. Треба сказати, що у неї вийшло – зірка дуже помітно розгубилася, на її обличчі було написано нерозуміння того, що відбувається.

У ролику, який блогерка опублікувала в своєму Instagram видно, що вона підходить до Аліни і просить з нею сфотографуватися. При цьому Хапуга дуже переконливо і завзято грає, як ніби сплутала Гросу з російською співачкою Алсу.

"Сергію, подивися, як добре збереглася Алсу. Я хочу фотографію з Алсу. Давай, фоткай, фоткай. Боже, Ви так добре збереглися, прекрасно просто. Ви чудово виглядаєте", - каже блогерка, підходячи до Аліни і відриваючи її від розмови з коханим Романом Полянським.

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