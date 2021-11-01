Відомий російський шоумен і чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін приголомшив публіку яскравим перевтіленням-відео з'явилося на сторінці артиста в Instagram.
Як передає Politeka.net, Максим Галкін приєднався до святкування Хеллоуїна. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Максим Галкін для цього приміряв на себе роль графа Дракули. Шоумен, одягнений в чорний атласний плащ, страшно шипів і скалив зуби, коли до нього наближалася камера. У рота у нього були плями "крові".
При цьому Галкін, в одну мить змахнувши плащем, перетворився на цілком пристойного джентльмена без всяких ознак кровожерливості.
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Старання Галкіна оцінили користувачі Мережі.
"Незрівнянний, геніальний, красивий, кращий", "Граф Дракула. Наш час. Шикарний образ і костюмчик", "Вам до лиця", "Конкурент Михайлу Галустяну", "унікальний!😂 Як дітям пощастило з таким татом", "Блін, я спочатку подумала, це Нагієв", "Налякав", "100% перевтілення, клас", "Я б не впізнала, клас перевтілення", - пишуть в коментарях.
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