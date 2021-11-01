Молода дружина популярного актора Венсана Касселя модель Тіна Кунаки вразила шанувальників радикальною зміною зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, популярна модель і молода дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка не так давно народила чоловікові дочку, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня похвалилася в мережі, що прикрасила обкладинку українського глянцю L'Officiel Ukraine.

Як видно, Тіна виклала в своєму профілі, власне, саму обкладинку журналу, на якій вона позує в незвичному образі. Перед камерою Кунакі з'явилася в цікавій позі, вона ніби сидить навпочіпки. Для глянцевої зйомки модель одягла бежевий светр з темним візерунком і чорні шкіряні ботфорти.

Схоже, для фотосесії модель вирішила позбутися своєї головної фішки - пишних об'ємних кучерів, які їй дуже йдуть. На знімку вона позує з короткою стрижкою і прямими недбало укладеним волоссям, а на її обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

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