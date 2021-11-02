"Вигляд у нього так собі"

Минуло три роки з моменту розлучення тренерів "Зважені та щасливі" Марини Боржемської і В'ячеслава Узєлкова - виявляється, пристрасті досі не вляглися.

Фітнес-тренер Марина Боржемська в 2018 році оголосила, що забирає дітей і йде від чоловіка, колишнього професійного боксера В'ячеслава Узелкова, після 19 років шлюбу. Причиною розлучення, пізніше, вона назвала егоїзм, інфантильність і небажання екс-чоловіка дорослішати. Їх дочка та син, Олівія і Роберт, залишилися жити з матір'ю.

Узєлков, як з'ясувалося, не часто бачиться зі своїми нащадками. Але дізнатися чому, журналістам "Зіркового шляху", мабуть, так і не вдалося, тому що тренер розлютився прямо під час зйомки і, в підсумку, втік з інтерв'ю.

"Відомого боксера Узєлкова розлютили питання про те, чому він не бачиться зі своїми дітьми після розлучення з Мариною Боржемською. Подробиці вже завтра в "Зірковому шляху " о 9:00! 🔥", - йдеться в новому пості на офіційній сторінці програми в Instagram, передає Politeka.net.

Користувачі бурхливо обговорюють подію:

"🥺якщо погоджувався на інтерв'ю, значить розумів, що будуть питаннячка різні!"

"Не хочеш спілкуватися з дружиною, а діти тут при чому, це ж твої діти (("

"Вигляд у нього так собі! А ось Марина без нього розцвіла!"

"Це його право. У розлученні вина обох партнерів. І ми не знаємо точної причини. Не судіть і не судимі будете"

"Ого, несподівано від нього така поведінка, завжди спокійний, розважливий, напевно про дружину і дітей було питання і така реакція у нього, красива була пара, шкода що не спілкується з дітьми і не бачить їх, діти в розлученні не винні, розлучення його підкосило"

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