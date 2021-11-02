Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри

Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, яка живе в Нью-Йорку, показала дитину і розповіла, як назвала її.

Як пише Politeka.net, Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила піти шляхом зіркової бабусі і спробувати себе в шоу-бізнесі. Соня живе в Нью-Йорку, де вчиться і активно займається спортом. Також Євдокименко знімає влоги, як розважається з нареченим-мільйонером зі списку Форбс, а ще веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

Нещодавно Соня показала, що зважилася завести цуценя разом зі своїм бойфрендом.

Тепер Соня вирішила відповісти на питання в сторіс.





"Як звуть цуценятко?",- запитав один з фанатів.

"Голді", - написала Євдокименко в сторіс.

На ще одному сторіс Соня їхала в авто. В руках Євдокименко тримала Голді. Дівчина посміхалася, знімаючи себе на камеру.

"Голді захоплює Манхеттен", - написала Софія.

На ще одному сторіс Голді гралася з Євдокименко.

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