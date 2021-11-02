Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в культовому серіалі "Сват", розкрила цікаву деталь про проект, який люблять мільйони.

Як пише Politeka.net, Тетяна Кравченко є успішною російською актрисою з українським корінням. Зірка зіграла в безлічі проектів, включаючи культовий серіал "Свати". Тетяна не веде сторінку в Instagram, але є величезна фан-група, де можна побачити багато цікавих фото актриси.

Так, на останньому знімку Тетяна Кравченко стояла поруч з актором Федором Добронравовим. З ними була ще одна актриса.

"Кінець історії. Сьомий сезон для серіалу стане останнім", - написано було під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"скільки болю в цьому рядку.... Хотілося б знову і знову бачити нові серії ....але на жаль, не так все легко", " дуже шкода! Це єдиний серіал, який можна дивитися 100 разів і не набридає. Це приклад, як повинна жити сім'я. Це наш менталітет. А ні те, що нам сьогодні нав'язують. І дуже шкода, сім'я на сьогодні відходить у минуле", " можна переглядати нескінченно...", " ми вас любимо. Серіал переглядаю знову і знову", " посмішка Ольги Миколаївни це щось!!!".

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