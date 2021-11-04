Відома українська актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала яскраві кадри з відпочинку в Карпатах, куди вирушила з чоловіком.

Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса з "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно похвалилася, що отримала нову роботу – роль в повнометражному фільмі, перед зйомками вирішила відпочити. У своїх Instagram-сторіс зірка поділилася кадрами з апартаментів високо в горах, на яких також можна побачити її чоловіка.

За словами Олени, це місце високо в горах можна орендувати для відпочинку в тиші, далеко від міської суєти. Гостинні господарі в самі живуть там і завжди раді туристам. Схоже, такий вид відпочинку вибрала для себе і актриса, приїхавши з чоловіком високо в Карпатські гори.

На кадрах, які показав Кравець можна побачити, як незвично облаштований будинок, а ще з його вікон відкривається просто фантастичний краєвид на осінні гори. За словами артистки, господиня будинку дуже творчо підійшла до інтер'єру і заповнила простір цікавими деталями.

"Дуже затишна атмосфера. Є собаки, є кішки", - зазначає зірка.

"Я планую сюди ще повернутися тому що цей вид, він зачаровує абсолютно. І мені здається що, так відпочити як тут, рідко де ще можливо", - каже Олена в сторіс.

Нагадаємо, Задоволена Олена Кравець за штурвалом постала в несподіваному амплуа: "Капітанша".

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