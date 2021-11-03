Популярна блогерка, дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова показала, як виправляла свою зовнішність після невдалого експерименту.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка Даша Квіткова, яка є дружиною головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк", поділилася з фанатами, як виправляла свій невдалий експеримент із зовнішністю.

Так, раніше Даша розповіла шанувальникам, що помила волосся спеціальним шампунем для блондинок, який повинен був прибрати жовтизну. Однак, замість очікуваного результату дівчина отримала синьо-зелені плями на своїй шевелюрі.

Цей невдалий експеримент Квіткова вирушила виправляти в салон краси. Майстер попрацював над її волоссям і дивні плями вдалося вивести, повернувши волоссю природний світлий відтінок. При цьому, блогерка поскаржилася, що після використання того шампуню її волосся стало "дерев'яним", хоча раніше були м'якими і шовковистим.

"Ситуацію врятував, і завтра на зйомках я хоч буду з нормальним кольором волосся. Але суть в тому, що я, напевно, більше ніколи не буду використовувати шампуні для блондинок. Тому що те, як пересушив мені волосся той шампунь, я не можу вам передати", - розповіла Даша і показала, як зараз виглядає її зачіска.

"Готова розридатися", - підписала одну зі сторіс Квіткова.

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