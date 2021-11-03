Переможниця 3-го сезону вокального шоу "Х-Фактор"Аїда Ніколайчук повернувшись в шоу-бізнес з новим ім'ям, зробила відверте зізнання.

Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як талановита співачка завдяки своїй перемозі на шоу "Х-Фактор" у 2012 році. Тоді вона почала записувати свої пісні і випустила альбом. Однак після цього кілька років про неї нічого не було чутно, і вже в 2019-му році вона знову продовжила свій творчий шлях під псевдонімом AIDA.

Так, на своїй сторінці в Instagram Аїда Ніколайчук опублікувала нове фото. Вона вирішила відповісти на 10 питань, які зададуть їй шанувальники. У співачки запитали, чи планує вона зніматися в кіно або в серіалі.

"От якщо чесно, то дуже б хотіла спробувати. Раніше я б сказала, що у мене немає акторського таланту, але насправді я боюся показувати свої здібності стороннім. Це психологічний завтик, який я поступово опрацьовую. Мої рідні та друзі знають, що я ще та "актриса" особливо дістається тим, хто живе зі мною", - відверто відповіла на запитання Аїда Ніколайчук.

Нагадаємо, нещодавно вона представила нову пісню "Je T'aime J'adore!". Співачка зазначила, що це остання її пісня у звичному для неї вокалі.

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