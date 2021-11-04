Співачка і актриса Дженніфер Лопес у 52 роки виглядає приголомшливо, адже ретельно стежить за зовнішністю - її вбрання дуже сміливі, так як їй нічого соромитися.

Кожен вихід Дженніфер Лопес викликає великий захват публіки, пише Politeka.net.

Днями зірка вийшла на сцену, щоб підтримати свого старого друга, репера LL Cool J, який потрапив до списку лауреатів Залу слави рок-н-ролу.

Артистка одягла бра від Dolce & Gabbana з блискітками і блиснула "сталевим " пресом". Також артистка була в чорних брюках і в ботильонах на високій шпильці, а зверху вона одягла синій плащ з об'ємними рукавами з останньої колекції Альбера Ельбаза для AZ Factory.

Співачку обсипали компліментами в мережі.

"Шикарна була і є 🔥", " як можна так круто виглядати в 52 роки? 🔥 ", "Чекаємо, що скоро в такому ж образі виступить Бузова 🥸", "Дивлячись на неї, старіти нестрашно!! Богиня", "здається вона зверху намет наділа", " навіщо це в 50 років? Кому що доводити?🧐 ", "А що сталося з лівими грудьми, На другій фотці? Не зрозумію...", "От якби вона вийшла з пузиком і в'ялим тілом, тоді вона б фанатів точно вразила 👌 🏻 шикарна жінка", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лопес показала себе в звичайному житті без макіяжу і в простій майці

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